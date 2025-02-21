Сарри может возглавить «Милан» летом, если директором станет Паратичи (Milan Press)

Об этом сообщает Milan Press. По данным источника, вероятность назначения экс-тренера «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» повысится, если новым техническим директором «россонери» вместо Жоффре Монкада станет Фабио Паратичи, равнее работавший в «Тоттенхэме» и туринском клубе.
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