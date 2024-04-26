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Суд арестовал министра аграрной политики Украины Сольского

Суд арестовал министра аграрной политики Украины Сольского

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого обвиняют в незаконном завладении государственной землей, арестован по решению Высшего антикоррупционного суда страны, сообщает издание «Общественное.

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