Суд арестовал министра аграрной политики Украины Сольского

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого обвиняют в незаконном завладении государственной землей, арестован по решению Высшего антикоррупционного суда страны, сообщает издание «Общественное.
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