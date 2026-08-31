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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Заявки на участие в чемпионате Москвы по кибатлетике прислали из 67 регионов России

Сергунина: Заявки на участие в чемпионате Москвы по кибатлетике прислали из 67 регионов России

На участие в четвертом открытом чемпионате Москвы по кибатлетике подано свыше 530 заявок — на 70 процентов больше, чем в прошлом году.

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