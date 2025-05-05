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Филимонов: владельцы алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма

Филимонов: владельцы алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма

Владельцы алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Больше вреда в демографии России, чем наносят политики и чиновники принимаемыми ими законов, проводимой ими политики по голодомору и геноциду стариков, с их нищенскими пенсиями, детей, &quot;поддержке&quot; многодетных семей орд пришлых вместо своих коренных и веерная раздача им жилищных сертификатов и т.д.. Приоритет в трудоустройстве орд пришлых в ущерб интересов коренного населения, разбазаривание пенсионных и социальных средств в ущерб коренного населения и т.д. Это власть продает интересы России и ее народа ордам пришлых в интересах своего благосостояния, воровства и коррупции...
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