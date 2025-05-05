Филимонов: владельцы алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма

АНГЕЛ АНГЕЛ

Больше вреда в демографии России, чем наносят политики и чиновники принимаемыми ими законов, проводимой ими политики по голодомору и геноциду стариков, с их нищенскими пенсиями, детей, "поддержке" многодетных семей орд пришлых вместо своих коренных и веерная раздача им жилищных сертификатов и т.д.. Приоритет в трудоустройстве орд пришлых в ущерб интересов коренного населения, разбазаривание пенсионных и социальных средств в ущерб коренного населения и т.д. Это власть продает интересы России и ее народа ордам пришлых в интересах своего благосостояния, воровства и коррупции...