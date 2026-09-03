Над Британией насмехаются: поведение Путина в Бишкеке возмутило Лондон

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Напряженность между Лондоном и Москвой резко обострилась на фоне недавнего решения правительства Британии предоставить Киеву секретные чертежи для производства крылатых ракет Storm Shadow.
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