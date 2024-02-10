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Царьград

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Нарушение техники безопасности обернулось мучительной смертью для работника уральской фермы

Нарушение техники безопасности обернулось мучительной смертью для работника уральской фермы

Тракторист, вопреки всем правилам безопасности, полез чистить работающий механизм.На молочно-товарной ферме в деревне Фомина в Свердловской области 7 февраля произошёл несчастный случай, причиной которому стало грубейшее нарушение техники безопасности, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

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