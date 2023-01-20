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Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи на сумму более 400 миллионов евро

Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи на сумму более 400 миллионов евро

В Министерстве обороны Финляндии утром в пятницу, 20 января, сообщили, что страна поставит Украине двенадцатый пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро.

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