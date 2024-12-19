Сергей Собянин утвердил планы развития территорий в нескольких районах Москвы

В Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на заседании президиума городского правительства были утверждены планы по развитию территорий в нескольких столичных районах.
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