Захарова: Киев неверно интерпретировал слова Путина о переговорах

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти неправильно интерпретировали предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров.
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