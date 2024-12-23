🤝 Волонтёры помогают убирать пятна мазута с побережья в крымском селе Челядиново «Так как мы живем здесь, и такая ситуация случилась, надо помочь.
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🤝 Волонтёры помогают убирать пятна мазута с побережья в крымском селе Челядиново «Так как мы живем здесь, и такая ситуация случилась, надо помочь.