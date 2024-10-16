Гениальный ход Путина смешал карты противника: «Сделана ставка на прямое устранение»

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Комментарии
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Eduard
Не надо нам этого!
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15 час.
Eduard
Представьте,что ядерное оружие все даже сломали,что будит? Против России страны НАТО,чем она отбиваться будит,БПЛА?
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15 час.

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