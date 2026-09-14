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Стратегический нефтяной резерв США достиг минимального уровня с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США снизился до 285,4 миллиона баррелей по итогам недели, завершившейся 4 сентября.

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