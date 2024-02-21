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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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20 портретов, от которых не отвести глаз

20 портретов, от которых не отвести глаз

Создать хороший портрет — одна из самых трудных задач для любого фотографа. Для того чтобы сделать действительно естественный и запоминающийся снимок, фотографу нужно заглянуть в душу модели и понять ее внутренний мир.

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