«Дружеские жесты» генсека Североатлантического альянс Марка Рютте в ходе встречи с Зеленским в Бельгии не соответствуют настоящим намерениям альянса по поводу Украины, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в запасе Дэниел Дэвис.
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