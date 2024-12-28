«Дружеские жесты» генсека Североатлантического альянс Марка Рютте в ходе встречи с Зеленским в Бельгии не соответствуют настоящим намерениям альянса по поводу Украины, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в запасе Дэниел Дэвис.