OVS приобрела 3% акционерного капитала Goldenpoint

16 июля OVS завершила инвестиционное соглашение в Goldenpoint посредством кредита на конвертируемые облигации и приобретения 3% акционерного капитала бренда, специализирующегося на производстве и продаже чулочно-носочных изделий и пляжной одежды.
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