Про чулки
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Про чулки

5 подписчиков

OVS приобрела 3% акционерного капитала Goldenpoint

16 июля OVS завершила инвестиционное соглашение в Goldenpoint посредством кредита на конвертируемые облигации и приобретения 3% акционерного капитала бренда, специализирующегося на производстве и продаже чулочно-носочных изделий и пляжной одежды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх