СП: автодилеры России на грани банкротства из-за собственной жадности

В связи с резким снижением продаж новых легковых автомобилей из-за ошибок дилеров, которые закупили сотни тысяч машин на кредитные средства, но не смогли их продать, российские автосалоны оказались на грани банкротства, передает «Свободная Пресса».
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