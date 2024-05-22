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  • Наталья Котельникова
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Мать генерала Попова считает его арест местью: "Я ему говорила, уходи оттуда"

Мать генерала Попова считает его арест местью: "Я ему говорила, уходи оттуда"

Мать экс-командарма 58-й армией уверена, что ее сын пострадал за правду.Родители арестованного генерала Ивана Попова тяжело переживают случившееся и уверены, что их сын ни в чем не виноват.

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