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C Днём Конституции Российской Федерации!

C Днём Конституции Российской Федерации!

Уважаемые жители и гости города Армянска!От имени муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым примите искренние поздравления с государственным праздником - Днём Конституции Российской Федерации!Конституция Российской Федерация, принятая в 1993 году на общероссийском референдуме, не только создает надежную основу для укрепления российской государственности и формирования правового государства, защиты прав и свобод человека и гражданина, но и требует от нас хранить государственное единство, заботиться о благополучии родной страны, безопасности и нерушимости ее границ.

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