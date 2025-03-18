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Царьград

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ВСУ сосредоточили силы у Запорожской области: усилилась активность нацбатов

ВСУ сосредоточили силы у Запорожской области: усилилась активность нацбатов

ВСУ перебросили бойцов нацбата "Айдар" и 128-й бригады на времевское направление между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.

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