В Астрахани бензин сегодня только для чётных

Сегодня заправка автомобилей на АЗС Астрахани ведётся строго по чётным государственным номерам. К заветным бензоколонкам получат доступ только машины, чей регистрационный знак оканчивается на 0, 2, 4, 6 или 8.
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