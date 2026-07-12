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Пункт-А

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В Астрахани бензин сегодня только для чётных

В Астрахани бензин сегодня только для чётных

Сегодня заправка автомобилей на АЗС Астрахани ведётся строго по чётным государственным номерам. К заветным бензоколонкам получат доступ только машины, чей регистрационный знак оканчивается на 0, 2, 4, 6 или 8.

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