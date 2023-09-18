Истерика в ОК «Юг»: Гуменюк угрожала взорвать Крымский мост в ближайшие часы

Стали известны подробности суицидальных поездок украинских спецназовцев по Черному морю Александр Ситников На фото: быстроходные катера Willard производства США (Фото: Zuma/TASS) Очередной самоубийственный десант ВСУ закончился, едва начавшись.
Стали известны подробности суицидальных поездок украинских спецназовцев по Черному морю Александр Ситников На фото: быстроходные катера Willard производства США (Фото: Zuma/TASS) Очередной самоубийственный десант ВСУ закончился, едва начавшись.
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