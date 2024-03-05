«Повод проанализировать и подготовиться»: губернатор отчитался перед Заксобранием за 2023 год

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 42-ой сессии заслушали отчет губернатора Андрея Травникова о результатах деятельности правительства региона за 2023 год, поддержали его и приняли постановление единогласно.
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