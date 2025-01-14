Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    Идиот.Байден оставляет ...
  • Evgeni Velesik
    Дальше Днепра наступает конец СВО, наступает момент Объявления войны, т.е. шутки кончены, грамодяне бегите!Украинский политт...
  • Наталья Середа
    Байден не собирается исчезать из виду, из памяти. Очень жаль, но это память исчезла от него( и у него) за его деяния.Байдену с женой д...

Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секреты ядерного флота

Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секреты ядерного флота

Французское издание LeMonde пишет, что военнослужащие французского флота подводных лодок с ядерным оружием случайно «слили» данные о патрулировании субмарин через фитнес-приложение Strava, отслеживающее спортивные достижения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх