Ида Галич стала блондинкой. Топ фото Иды Галич в чулочках из новой фотосессии

Как утверждает Ида Галич, её образ был изобретен и воплощен в жизнь всего за одну ночь. Учитывая, что на все это пошло минимум материала, вполне можно поверить, что её дизайнер Олег «Жан Поль» Горчанин, сделал это в столь короткие сроки.