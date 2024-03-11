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Ида Галич стала блондинкой. Топ фото Иды Галич в чулочках из новой фотосессии

Ида Галич стала блондинкой. Топ фото Иды Галич в чулочках из новой фотосессии

Как утверждает Ида Галич, её образ был изобретен и воплощен в жизнь всего за одну ночь. Учитывая, что на все это пошло минимум материала, вполне можно поверить, что её дизайнер Олег «Жан Поль» Горчанин, сделал это в столь короткие сроки.

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