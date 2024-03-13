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Запад надеется напугать Россию Макроном

Запад надеется напугать Россию Макроном

Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам? .

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