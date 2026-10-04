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Павлюченко выбрал ставку на Португалия — Норвегия: «Даже вся эта история вокруг Роналду команде не помешала»

Павлюченко выбрал ставку на Португалия — Норвегия: «Даже вся эта история вокруг Роналду команде не помешала»

Экс-нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги наций между Норвегией и Португалией.

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