Экс-нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги наций между Норвегией и Португалией.
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