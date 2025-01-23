Не гонения на русских, а резня: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Какие страны ещё участвовали?

ВА Владимир Акулов "Во время ВОВ эти республики приняли и позволили выжить огромному количеству беженцев из России, Украины и...Они тогда были такие тихие и терпимые , потому что была дисциплина Сталина ...Когда порядок рухнул - показали свою варварскую сущность...Человек показывает свою истинную сущность на свободе ...

Людмила Иванова Вы удивитесь, но и там люди разные как и у нас.