Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    "В России мигранты уже объединены общим руководством под названием национальная (национально-фашистская ОПГ) диаспора...Мигранты готовят ...
  • Владимир Акулов
    Это  вопрос  ВЕРОЯТНОСТИ  ...Бывают  собаки  ,  которые  загрызают  человека...Но  это  бывает  очень  редко  !  Быва...Не гонения на рус...
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    Вы удивитесь, но и там люди разные  как и у нас.Не гонения на рус...

Не гонения на русских, а резня: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Какие страны ещё участвовали?

Не гонения на русских, а резня: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Какие страны ещё участвовали?

Царьград Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press Развал Советского Союза сорвал маски со многих.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
&quot;Во время ВОВ эти республики приняли и позволили выжить огромному количеству беженцев из России, Украины и...Они  тогда  были  такие тихие  и  терпимые ,  потому  что  была  дисциплина  Сталина  ...Когда  порядок  рухнул  -  показали  свою  варварскую  сущность...Человек  показывает  свою  истинную  сущность  на  свободе  ...
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17 мин.
Людмила Иванова
Вы удивитесь, но и там люди разные  как и у нас.
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14 мин.
ВА
Владимир Акулов
Это  вопрос  ВЕРОЯТНОСТИ  ...Бывают  собаки  ,  которые  загрызают  человека...Но  это  бывает  очень  редко  !  Бывают  прирученные  волки  ,  которые  неопасны...Но  все  же  волки  -  враги...Будете  отрицать  ,  что  мигранты  ведут  у  нас  себя  хуже  ,  чем  русские  ведут  себя  у  них?..Русского  сразу  зарежут  в  южных  республиках ,  если  он  что-то  сделает  против  местных...У  нас  не  так  ... Прикрываясь  банальной  фразой  ,  что &quot;все  разные&quot;  затемняете  СУТЬ    происходящего  :  захват  России  врагами.
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8 мин.

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