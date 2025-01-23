Царьград Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press Развал Советского Союза сорвал маски со многих.
Не гонения на русских, а резня: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Какие страны ещё участвовали?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
"Во время ВОВ эти республики приняли и позволили выжить огромному количеству беженцев из России, Украины и...Они тогда были такие тихие и терпимые , потому что была дисциплина Сталина ...Когда порядок рухнул - показали свою варварскую сущность...Человек показывает свою истинную сущность на свободе ...
Ответить
17 мин.
Людмила Иванова
Вы удивитесь, но и там люди разные как и у нас.
Ответить
14 мин.
ВА
Владимир Акулов
Это вопрос ВЕРОЯТНОСТИ ...Бывают собаки , которые загрызают человека...Но это бывает очень редко ! Бывают прирученные волки , которые неопасны...Но все же волки - враги...Будете отрицать , что мигранты ведут у нас себя хуже , чем русские ведут себя у них?..Русского сразу зарежут в южных республиках , если он что-то сделает против местных...У нас не так ... Прикрываясь банальной фразой , что "все разные" затемняете СУТЬ происходящего : захват России врагами.
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии