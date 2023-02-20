Стало известно, когда откроют движение на Крымском мосту после ДТП с 3 погибшими

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал ТАСС в течение какого периода времени восстановят движение автомобилей по Крымскому мосту, которое перекрыли утром 20 февраля из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека.
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал ТАСС в течение какого периода времени восстановят движение автомобилей по Крымскому мосту, которое перекрыли утром 20 февраля из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека.
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