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Стало известно, когда откроют движение на Крымском мосту после ДТП с 3 погибшими

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал ТАСС в течение какого периода времени восстановят движение автомобилей по Крымскому мосту, которое перекрыли утром 20 февраля из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека.

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