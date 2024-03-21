Наказание для предателей Родины: "Колония таких не исправит"

АндрейБорков

Колония предателей не исправит, предложение об отправке на "мясо" в зону СВО связано с реальной возможностью этих уродов нанести ущерб подразделению, в которое их запихнут, вплоть до убийства командира и бойцов этого подразделения с последующим переходом на сторону ВСУ. Такое развитие событий приведет к тактическому успеху ВСУ на том или ином участке фронта. ЭТО НЕДОПУСТИМО. Выход только один - РАССТРЕЛ. Для предателей, изменников Родины, диверсантов и прочей сволочи в Великую Отечественную именно эта мера "воздействия" была предусмотрена, и надо сказать, что это была очень эффективная мера. Необходимо ее опять применять к этим уродам, а по другому ни как!