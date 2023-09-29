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Как изменится жизнь россиян с октября 2023 года

Как изменится жизнь россиян с октября 2023 года

Вступит в силу обновлённое законодательство о российском гражданстве и подорожает фастфуд.фото: vk.com--> Лихорадочное принятие законов и немедленное их вступление в силу, как в 2022 году, давно закончилось и законодательная власть теперь работает в более спокойном и плановом режиме.

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