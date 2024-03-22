🚘 Крымский предприниматель передал два автомобиля повышенной проходимости для нужд СВО Предприниматель Дмитрий Кабалин регулярно помогает бойцам СВО и волонтёрам, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🚘 Крымский предприниматель передал два автомобиля повышенной проходимости для нужд СВО Предприниматель Дмитрий Кабалин регулярно помогает бойцам СВО и волонтёрам, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.