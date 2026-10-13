Москва и Вашингтон продолжают переговоры по Украине, но договорённостей о трёхсторонней встрече пока нет, — Замглавы МИД России

Сергей Рябков сообщил, что контакты РФ и США по украинскому урегулированию не прерывались, однако конкретные договорённости о проведении трёхсторонней встречи пока отсутствуют.
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