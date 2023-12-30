Стало известно о планах США открыть второй фронт против России

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США могут открыть «второй фронт» против Москвы. «В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России», — отметил российский дипломат в беседе с РИА Новости.
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