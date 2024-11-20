В Госдуму внесут проект о праве работать удаленно матерям детей до трех лет

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, который обязывает работодателей переводить беременных женщин и матерей с детьми до трех лет на удалённый режим работы по письменному заявлению.