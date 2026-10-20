ЕС вряд ли достигнет соглашения по изъятию замороженных активов России до зимнего сезона. Об этом PAP сказал глава польского МИД Радослав Сикорский.
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