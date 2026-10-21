Пожар в деревне Кондряево охватил 72 квадратных метра, Рассказываем, что известноВечером 21 октября на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступил тревожный сигнал о пожаре в многоквартирном доме.
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