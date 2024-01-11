Superjob: Работающие жители России назвали размер "пенсии своей мечты"

Согласно опросу, идеальный размер пенсии видится респондентам из России в районе 50 тысяч рублей.Размер пенсии мечты зависит от возраста и дохода, пола и географии проживания опрошенных жителей России, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.
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