Superjob: Работающие жители России назвали размер "пенсии своей мечты"

Согласно опросу, идеальный размер пенсии видится респондентам из России в районе 50 тысяч рублей.Размер пенсии мечты зависит от возраста и дохода, пола и географии проживания опрошенных жителей России, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.