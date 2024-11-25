Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower

Решение национализировать имущество экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, в том числе ТЦ «Горбушкин двор» и бизнес-центр Cherry Tower, принял Мещанский районный суд города Москвы в ходе заседания 22 ноября.
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