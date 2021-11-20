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Тело избитого мужчины нашли у железнодорожной платформы в Петербурге

Тело избитого мужчины нашли у железнодорожной платформы в Санкт-Петербурге.Как стало известно РЕН ТВ, мертвого мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили 19 ноября в районе поста Ново-Ковалево, в 60 метрах от железнодорожной платформы.

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