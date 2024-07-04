Более 110 заявок от артистов из России и других стран подано на фестиваль-конкурс «Московская A Cappella»

Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Московская A Cappella», который возвращается в столицу после пятилетнего перерыва в рамках проекта «Лето в Москве», уже собрал больше сотни заявок от артистов, желающих показать свое мастерство.
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