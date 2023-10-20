Срезали стояки. Жильцы многоэтажки в Южном боятся уйти в зиму без отопления

В подрядной организации заявили, что завершить капремонт в срок не получится Жильцы первого подъезда четырехэтажного дома на улице Чайковского, 4, в барнаульском поселке Южном пожаловались на вырезанные стояки в квартирах, пишет "Толк".
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