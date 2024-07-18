В сеть слили полный пересказ сюжета Marvel's Wolverine в виде анимированного комикса...

В сеть слили полный пересказ сюжета Marvel's Wolverine в виде анимированного комиксаС начала этого года в сети уже давно ходит рабочий билд супергеройского экшена Marvel’s Wolverine, несмотря на то, что дата релиза остается неизвестной.
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