Калужские полицейские помогли перекрыть канал незаконной миграции в Подмосковье

Сотрудники УМВД по Калужской области, полиция Московского метрополитена, Главное управление уголовного розыска МВД России и Бюро специальных технических мероприятий МВД России в ходе совместной операции поймали организаторов незаконной миграции в Московской областиСотрудники УМВД по Калужской области, полиция Московского метрополитена, Главное управление уголовного розыска МВД России и Бюро специальных технических мероприятий МВД России в ходе совместной операции поймали организаторов незаконной миграции в Московской области.