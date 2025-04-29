Калужские полицейские помогли перекрыть канал незаконной миграции в Подмосковье

Сотрудники УМВД по Калужской области, полиция Московского метрополитена, Главное управление уголовного розыска МВД России и Бюро специальных технических мероприятий МВД России в ходе совместной операции поймали организаторов незаконной миграции в Московской областиСотрудники УМВД по Калужской области, полиция Московского метрополитена, Главное управление уголовного розыска МВД России и Бюро специальных технических мероприятий МВД России в ходе совместной операции поймали организаторов незаконной миграции в Московской области.
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