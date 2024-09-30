НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

«Спасибо!» Джулиус Рэндл попрощался с Нью-Йорком в соцсетях

«Спасибо!» Джулиус Рэндл попрощался с Нью-Йорком в соцсетях

Звездный форвард выложил пост в связи с уходом из команды: «Нью-Йорк! Спасибо  ». «Миннесота» ранее согласилась обменять трехкратного участника Матча всех звезд Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк» на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и выбор в первом раунде драфта-2025, который был получен от «Детройта».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх