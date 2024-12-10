Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Дьякова отобралась в финал на 400 м кролем, Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Шевляков, Костин выступят в предварительных заплывах

10 декабря пройдет первый день турнира. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Предварительные заплывы Женщины 400 м, вольный стиль Лучший результат в квалификации показала канадка Саммер Макинтош (3.
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