"Собякинским" не нашлось места

Выселяя Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных с земельного участка, который срочно потребовался под проект Собянина - индустриальный парк "Руднёво", московские чиновники так спешили, что допустили уйму промашек, а порой и нарушений.
Выселяя Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных с земельного участка, который срочно потребовался под проект Собянина - индустриальный парк "Руднёво", московские чиновники так спешили, что допустили уйму промашек, а порой и нарушений.
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