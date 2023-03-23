The Moscow Post

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"Собякинским" не нашлось места

"Собякинским" не нашлось места

Выселяя Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных с земельного участка, который срочно потребовался под проект Собянина - индустриальный парк "Руднёво", московские чиновники так спешили, что допустили уйму промашек, а порой и нарушений.

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