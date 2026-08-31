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Царьград

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Mash Siberia: японца оштрафовали за незаконный влет в Россию

Mash Siberia: японца оштрафовали за незаконный влет в Россию

Гражданин Японии пытался без визы попасть в Россию на рейсе S7 Шанхай — Владивосток, за что был оштрафован на 5 тысяч рублей.

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