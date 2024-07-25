Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

Правительство Москвы помогает в развитии столичного предпринимательства и создании новых стартапов. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, один из наиболее эффективных инструментов поддержки - Фонд развития венчурного инвестирования.
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