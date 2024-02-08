Уральские ученые рассказали, как санкции повлияли на их работу

Уральские ученые рассказали, с какими трудностями столкнулись после введения санкций. По их словам, прочность международного сотрудничества зависит от конкретной ситуации, но обмениваться научной информацией стало одинаково тяжело для всех.
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