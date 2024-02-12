Аукцион в Петербурге взвинтил цену на подпись и визитку Путина в 680 раз

Документы с прошлой работы президента России продали за крупную сумму. Имя покупателя не сообщается.Аукцион в Петербурге оказался весма успешным для владельца двух документов, свяанных с прошлой работой президента России Владимира Путина.
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